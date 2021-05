In giro oltre l'orario del coprifuoco, sanzionate due giovani

Il personale della Squadra Volante è intervenuto in via Toti dopo aver notato due cittadine serbe che non hanno saputo giustificare la loro presenza in strada a quell'ora. Ritrovato anche uno scooter rubato

Due cittadine serbe rispettivamente del 1992 e del 1996 sono state sanzionate amministrativamente verso le 23.40 di ieri 23 maggio per aver violato la normativa antipandemica. Entrambe residenti in città, sono state fermate ed identificate da personale della Squadra Volante della questura di Trieste nei pressi di via Toti e non sono state in grado di giustificare la loro presenza in strada a quell’ora.

Sempre ieri sera verso le 21.30, una Volante è intervenuta in via Bonaparte dopo che un uomo aveva notato lo scooter della sorella, rubato lo scorso giovedì. Dopo i riscontri e le formalità di rito, il mezzo (che presentava il bloccasterzo non funzionante e un buco sulla carrozzeria) è stato restituito all’avente diritto.