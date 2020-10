Coronavirus, 97 nuovi casi in Fvg e un decesso: a Trieste i positivi sono 56

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1343. Sono 5 i pazienti in cura in terapia intensiva e 22 i ricoverati in altri reparti. Oggi si è registrato un nuovo decesso che porta il numero complessivo a 356. Si tratta di una novantaquattrenne di Romans, deceduta nella Rsa San Giusto. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Oggi sono stati rilevati 97 nuovi contagi. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5513: 1864 a Trieste (56 in più di ieri), 1873 a Udine (29 in più di ieri), 1192 a Pordenone (9 in più di ieri) e 558 a Gorizia (3 in più di ieri), alle quali si aggiungono 26 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3814, i clinicamente guariti sono 20 e le persone in isolamento 1296. I deceduti sono a 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 9 a Gorizia.

La situazione nelle scuole

"Per quanto riguarda le scuole - rende noto Riccardi - sono stati rilevati nuovi casi, per cui sono in corso indagini di tracciamento, in una elementare del territorio del Pordenonese, nella Bassa friulana e in due istituti di Udine. Un caso è stato individuato anche in una comunità per disabili in territorio collinare. Ulteriori focolai familiari collegati a scuole sono sotto controllo nella collinare friulana e nel territorio del Pordenonese. Tra gli operatori sanitari, sono risultati positivi un caso a San Vito al Tagliamento, uno nella direzione medica di Pordenone, uno a Latisana e uno in un istituto privato di Udine. Un caso positivo - infine - è stato individuato grazie a un tampone al rientro da un viaggio privato a San Marino da parte di un dipendente di un'azienda del manzanese".