Coronavirus, registrato un decesso in Fvg

"Nonostante gli sforzi compiuti da tutto il personale sanitario, oggi il Coronavirus ha mietuto un'altra vittima in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un cittadino bengalese di 47 anni residente a Staranzano e occupato in un'azienda privata collegata all'indotto di Fincantieri. Dopo aver sviluppato la malattia, l'uomo è stato inizialmente ricoverato a Trieste nel reparto Malattie infettive per poi essere trasferito, quindici giorni fa, a causa dell'aggravarsi del quadro clinico, al reparto di Terapia intensiva Covid dell'Ospedale di Udine. Le sue condizioni sono quindi divenute critiche e oggi purtroppo è deceduto". Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, evidenziando che "la famiglia del deceduto è stata posta in quarantena appena avuta conferma della sua positività e sottoposta a tampone. I test hanno evidenziato la positiva della moglie e di uno dei tre figli, mentre gli altri due sono risultati negativi".

Le procedure di contenimento

Riccardi ha quindi spiegato che "come previsto dalle procedure per il contenimento del Coronavirus, sono state sottoposte a tampone tutte le persone entrate in contatto con i positivi, tra cui gli alunni e il personale della scuola dell'infanzia di Staranzano. Tali accertamenti, ripetuti al tredicesimo giorno, non hanno evidenziato ulteriori casi di Coronavirus".