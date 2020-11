Coronavirus in Fvg: 123 i contagi nelle strutture per anziani, 36 negli ospedali

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia gli 11 decessi afferiscono a: un uomo di 100 anni di Cavasso Nuovo deceduto in una residenza per anziani; un uomo di 100 anni di Cordenons deceduto in una residenza per anziani; una donna di 94 anni di Moggio Udinese deceduta in una residenza per anziani; un uomo di 90 anni di Trieste deceduto in una residenza per anziani; una donna di 89 anni di Povoletto deceduta in ospedale; un uomo di 88 anni di Malborghetto-Valbruna deceduto in ospedale; un uomo di 87 anni di Palazzolo dello Stella deceduto in Rsa; una donna di 82 anni di San Giovanni al Natisone deceduta in una residenza per anziani; un uomo di 82 anni di Maniago deceduto in ospedale; un uomo di 82 anni di Gonars deceduto in ospedale e una donna di 66 anni di San Giovanni al Natisone deceduta in una residenza per anziani. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Residenze per anziani

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 85 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 38.

Ospedali

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di 2 medici, 6 infermieri, 4 Oss e 3 tecnici; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di 3 medici, 8 infermieri, 2 tecnici e un amministrativo; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di 2 infermieri, un Oss e un fisioterapista. Da rilevare anche i casi di un infermiere al Cro di Aviano e di un'ostetrica e un amministrativo all'Irccs Burlo Garofolo di Trieste.

Scuole

Relativamente alle scuole si registrano i seguenti contagi: un alunno della scuola materna Casetta incantata di Trieste; un alunno della scuola primaria San Giusto Martire di Trieste; un alunno della scuola primaria IV Novembre di Pordenone; un alunno dell'Istituto de Amicis di Sacile; uno studente del Liceo Petrarca di Trieste; uno studente dell'Its Deledda di Trieste; uno studente dell'Istituto Carli di Trieste; uno studente dell'Istituto Kennedy di Pordenone, uno studente del Cefap di Tolmezzo e uno studente dell'Ipsia di Sacile. A questi si aggiungono due studenti dell'Università di Trieste.

Per quanto riguarda il personale scolastico, si registrano i seguenti contagi: un insegnante della Scuola primaria Rossetti di Trieste, un collaboratore scolastico della Scuola dell'infanzia Illersberg di Trieste e un insegnante della Scuola primaria di Sgonico. Infine da registrare le positività al virus di 3 persone rientrate dall'estero (Romania, Taiwan e Bosnia) e di 13 migranti.