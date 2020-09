Coronavirus in Fvg: 32 nuovi positivi, un solo caso a Trieste

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 692 (5 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 19 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale).

Oggi sono stati rilevati 32 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.377: 1.570 a Trieste (1 in più di ieri), 1.424 a Udine (14 in più di ieri), 987 a Pordenone (15 in più di ieri) e 383 a Gorizia (2 in più di ieri), alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.335, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 663. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.