Coronavirus: in Fvg zero casi, registrato il primo decesso dal 25 giugno

Nonostante in Friuli Venezia Giulia non vi siano nuovi contagi da CoViD-19, nella giornata di oggi 10 agosto a Udine si registra il primo decesso dal 25 giugno scorso. Le morti complessive toccano quota 347 (un decesso si era verificato il 22 giugno ma era stato diffuso dalla Regione solamente il 3 agosto, a distanza di circa un mese e mezzo). Le persone attualmente positive al Coronavirus in regione sono 172. Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 10 sono invece i ricoverati in altri reparti.

