Coronavirus in Fvg: su otto nuovi casi, sei sono da fuori regione

Quattro contagi a Udine, tre a Trieste e uno nel Pordenonese. Sono questi i dati relativi all'ultimo bollettino emesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia oggi 16 agosto. Di questi nuovi otto contagi, secondo quanto sostiene l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi, sei hanno avuto origine fuori regione. Anche ieri infatti, su 15 casi cinque hanno avuto origine in Croazia ed è probabile che alcuni di questi sei provengano dalla vicina repubblica.

Rimangono sempre tre le persone ricoverate in terapia intensiva come pure i pazienti ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi. Le persone attualmetne positive in regione sono 201. Di esse, sempre secondo la Regione, 190 si trovano in isolamento.