Coronavirus in Fvg: 36 positivi su 3400 tamponi, a Trieste 10 casi

Parlare di odierno balzo in avanti del numero di casi positivi al CoViD-19 potrebbe essere un titolo facile ma nell'analisi dei dati che la Regione Fvg ha diffuso oggi pomeriggio vanno tenuti in considerazione gli oltre 3400 tamponi effettuati il 20 agosto (con risultato emerso oggi ndr), cifra che corrisponde a circa l'1 per cento di positività riscontrate. I nuovi casi registrati in tutto il territorio regionale sono infatti 36, con l'area del Pordenonese che ne certifica 15, Trieste e Udine 10 a testa e il Goriziano con un caso solo.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Fvg sono 254, di cui 232 in isolamento domiciliare, due pazienti ricoverati in terapia intensiva e nove in altri reparti. Secondo i sindacati di polizia triestini, nel capoluogo regionale un migrante è risultato essere positivo al CoViD-19. Secondo indiscrezioni ancora tutte da confermare (o smentire) le positività riscontrate tra i migranti sarebbero otto. Non si registrano nuovi decessi.