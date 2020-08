Coronavirus, la Regione registra come CoViD un decesso di un mese e mezzo fa

La Regione Friuli Venezia Giulia inserisce nella lista dei decessi per CoViD-19 una persona morta lo scorso 22 giugno. Questo dato fa quindi salire il numero delle persone complessivamente decedute a causa del coronavirus a 346. Sul fronte degli attualmente positivi, visto che non sono stati registrati nuovi casi - e a causa del decesso registrato solamente a distanza di un mese e mezzo - il dato è di 148. Nel numero totale dei contagiati va aggiunto, come sottolinea l'assessore regionale alla Sanità, "un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese". Le persone in isolamento sono 124 mentre sono 12 i pazienti ricoverati: di questi tre risultano in terapia intensiva.

