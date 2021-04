Covid in Fvg: i guariti superano i contagi, in calo gli isolamenti

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.803 tamponi molecolari sono stati rilevati 228 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,35%. Sono inoltre 2.421 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 108 casi (4,46%). I decessi registrati sono 24, a cui se ne aggiungono 5 pregressi, i ricoveri nelle terapie rimangono 77 mentre come quelli in altri reparti scendono a 529 (-25). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.482, con la seguente suddivisione territoriale: 737 a Trieste (+4), 1.844 a Udine (+22), 644 a Pordenone (+1) e 257 a Gorizia (+2). I totalmente guariti sono 81.048 (+716), i clinicamente guariti 4.548, mentre le persone in isolamento scendono a 11.125 (-484). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 100.809 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.139 a Trieste (63), 48.647 a Udine (+162), 19.670 a Pordenone (+68), 12.232 a Gorizia (+42) e 1.121 da fuori regione (+1).