Coronavirus in Fvg, 23 i contagiati nelle strutture per anziani, 45 negli ospedali

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, i 9 decessi afferiscono a 6 donne (una di 93 anni e una di 92 anni entrambe di Tarcento decedute in casa di riposo; una di 76 anni di Aviano deceduta in ospedale a Pordenone; una di 97 anni di Majano deceduta in casa di riposo; una di 91 anni e una di 93 di Trieste decedute rispettivamente in casa di riposo e in Rsa) e 3 uomini (uno di 89 anni di Morsano al Tagliamento e uno di 82 di San Quirino entrambi deceduti in ospedale a Pordenone e uno di 75 di Trieste deceduto in ospedale a Trieste, dove era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 19 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno dei tali strutture ammontano a 4. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di un medico, uno psicologo, 5 infermieri, un Oss e un dipendente amministrativo; all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina un medico, 9 infermieri, 2 Oss, 3 collaboratori amministrativi, un farmacista, un'ostetrica, un tecnico radiologo e un autista; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale 6 infermieri, 7 Oss, un'ostetrica e uno psicologo. Da aggiungere anche un Oss del Cro di Aviano e un Oss dell'Irccs Burlo Garofolo di Trieste. Relativamente alle scuole, si registra la positività di uno studente del Liceo Umanistico Gregorcic di Gorizia e di uno studente del Liceo Scientifico Grigoletti di Pordenone. Infine da rilevare il caso di una persona risultata positiva rientrata dalla Gran Bretagna.