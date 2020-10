Coronavirus, positivo un giocatore della Triestina

Un giocatore dell'U.S. Triestina Calcio è risultato positivo al Covid-19. A darne notizia l'ufficio stampa della società calcistica, comunicando l'annullamento della presentazione della prima squadra prevista per oggi in piazza Verdi alle 18:30. "La Società - si legge nella nota stampa -, seguendo le normative indicate dal protocollo sanitario, ha posto in isolamento il tesserato ed effettuerà in serata un ulteriore giro di tamponi alla vigilia della partenza per Pesaro".

