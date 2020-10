Il Coronavirus colpisce anche la redazione del Piccolo

Il Coronavirus non ha risparmiato neanche la redazione del Piccolo. Secondo i dati ufficiali, al momento risulta confermato un solo caso di positività. In data odierna la sede sarà quindi chiusa per permettere la sanificazione dei locali. "L'informazione online e la pubblicazione del giornale di domani- scrive il quotidiano - verrà garantita da remoto".

