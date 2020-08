Coronavirus: i numeri in Slovenia e Croazia

Contagi in calo in Croazia. Dopo il record di 306 nuovi casi emersi il 22 agosto, il bollettino di oggi ne segna 275 portando i casi attivi a 2.203. Tra questi sono 155 i pazienti ricoverati negli ospedali di cui 12 in terapia intensiva. Lo riporta Lavoce.hr.

In Slovenia, su 760 tamponi, 34 sono risultati positivi. Fortunatamente non stati registrati decessi causati da Covid-19 e negli ospedali sono stati ricoverati 17 pazienti, nessuno dei quali in terapia intensiva. Intanto le autorità slovene che recentemente hanno messo la Croazia sulla lista rossa dei Paesi a rischio, invitano i cittadini sloveni a rientrare dalla Croazia al più presto al fine di evitare la quarantena. Il termine ultimo è stato fissato alla mezzanotte di domani, lunedì.

