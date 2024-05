"Detenuti dormono nei corridoi, al Coroneo situazione catastrofica"

TRIESTE - "Detenuti messi a dormire su materassi nei corridoi, altri ristretti in due in una cella singola con bagno a vista, e in tutto questo contesto il personale di polizia penitenziaria che, seppur con grande professionalità ed umanità, compie ogni giorno enormi sacrifici per assicurare sicurezza e trattamento. Tutto ciò è vergognoso". Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria fa scoppiare lo scandalo del Coroneo, carcere dove al momento ci sono oltre 250 detenuti su una capacità di 150 soggetti.

"Chi ha responsabilità venga a Trieste"

Il segretario del Sappe del Friuli-Venezia Giulia Giovanni Altomare non usa mezzi termini per descrivere una situazione definita catastrofica. "Chiunque, ma soprattutto chi ha ruoli di responsabilità politica ed istituzionale, dovrebbe venire in carcere a Trieste a vedere come lavorano i poliziotti penitenziari, orgoglio non solo del SAPPE e di tutto il Corpo ma dell’intera Nazione, e come sono ristretti i detenuti". Era stato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari (qui il link alla notizia) a visitare la casa circondariale triestina e, in quell'occasione, si era parlato soprattutto della necessità di interventi di manutenzione della struttura.

Il commento del segretario generale

“Sdegno” per quanto avviene nel carcere di Trieste lo esprime anche il Segretario Generale del SAPPE, Donato Capece: “Il carcere è diventato come l’inferno dantesco e questo non è accettabile e men che meno tollerabile. La denuncia è la urgente necessità di trovare soluzioni concrete a questa grave situazione detentiva. Per questo torniamo a chiedere urgenti provvedimenti per assicurare tutti gli elementi necessari a garantire la sicurezza degli uomini e le donne della polizia penitenziaria. Chi dovrebbe intervenire continua a tacere.

Espulsione di detenuti stranieri

Per Capece vi sono troppi elementi irrisolti. "Sono decenni che chiediamo l’espulsione dei detenuti stranieri, un terzo degli attuali presenti in Italia, per fare scontare loro, nelle loro carceri, le pene come anche prevedere la riapertura degli ospedali psichiatrici giudiziari dove mettere i detenuti con problemi psichiatrici, sempre più numerosi, oggi presenti nel circuito detentivo ordinario. Ma servono anche più tecnologia e più investimenti: la situazione resta allarmante, anche se gli uomini e le donne della polizia penitenziaria garantiscono ordine e sicurezza pur a fronte di condizioni di lavoro particolarmente stressanti e gravose”.