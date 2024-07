Rivolta Coroneo: indaga la procura, sarà disposta autopsia sul detenuto morto

TRIESTE - Sarà disposta ufficialmente la prossima settimana dal Pm Chiara Degrassi l'autopsia sul cadavere del 48enne Zdenko Ferjancic, trovato morto nel carcere del Coroneo il giorno dopo la rivolta. Come riporta il Tgr Rai Fvg, la procura sta indagando anche per chiarire le dinamiche dei disordini e ha sentito nei giorni scorsi il direttore del carcere, Graziano Pujia, la comandante degli agenti di custodia del Coroneo e altri. In merito alla morte del 48enne, una delle ipotesi è quella dell'overdose da metadone dopo il furto di sostanze dall'infermeria, avvenuto da parte di alcuni detenuti durante la rivolta.