Rischio virus in autunno, ok ai lavori per Terapie intensive e Pronto Soccorso nell'Isontino

Gli ospedali di Monfalcone e di Gorizia preparano i rispettivi Pronto Soccorso e le Terapie Intensive all'eventualità che in autunno lo stato d'emergenza innescato dalla diffusione del CoViD-19 possa riacutizzarsi. Per farlo si è reso necessario l'adeguamento complessivo di quattro stanze dove installare un impianto di ventilazione così da far fronte "ad una nuova emergenza che imponga il ricovero di pazienti infetti". Secondo l'assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi, la riemersione del problema legato al virus "è un evento imprevedibile" e la realizzazione dei lavori rappresenta "un indubbio vantaggio alla salute".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dall'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina fanno sapere che per quanto riguarda la Terapia Intensiva di Monfalcone "non sarà necessario l’intervento ulteriore perché è già prevista la possibilità di ospitare al meglio un posto letto isolato per paziente COVID-19". Per quanto riguarda invece la Terapia Intensiva dell'ospedale del capoluogo isontino verrà stato approvato "in tempi rapidissimi" il progetto dedicato al posto letto.