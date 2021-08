Concorso guardie forestali: preselezioni a settembre, in 40 per 10 posti

Sono arrivati in 40 ma alla fine ne entreranno solamente 10. Sono le nuove guardie forestali del Friuli Venezia Giulia che nella seconda settimana di settembre sono chiamate, allo stadio Nereo Rocco di Trieste, alla prova preselettiva. Nello specifico, i candidati sono chiamati a presentarsi allo stadio triestino il 9 e 10 settembre prossimi, sempre alle 9:30. Il primo giorno si sottoporranno ai test i candidati con cognome dalla A alla K, mentre nella giornata successiva si andrà dalla L alla Z.

"I candidati - si legge nell'avviso pubblicato il 17 agosto scorso - sono tenuti a visionare, sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata al concorso di cui trattasi, il decreto del Direttore generale n. 216/DG dd. 7 giugno 2021, relativo all’adozione del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2021, in quanto soggetti cui si applica il Protocollo".