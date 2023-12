Torna la corsa della Bora con nuove gare, l'Ipertrail parte da Lubiana

TRIESTE - La festa della corsa invernale lungo il Carso italiano e sloveno torna dal 2 a 6 gennaio 2024 con un boom di iscritti: si tratta della Corsa della Bora, l’evento più atteso del trail running invernale in Italia, organizzato dall’Asd SentieroUNO. Finora sono quasi 2100 gli iscritti alle otto distanze, pensate per altrettanti livelli di preparazione, tra le quali spicca l’Ipertrail da 164 Km, che in questa nona edizione si svolgerà in cinque tappe giornaliere, dal castello di Lubiana a Portopiccolo. Qui avrà sede anche il Bora Village, quartier generale della manifestazione e finish line di tutte le gare, pronto ad accogliere partecipanti da oltre 40 nazioni, dalla Bielorussia all’Ungheria, dalla Germania alla Lituania, fino ad arrivare a Hong Kong.

La manifestazione sportiva è stata presentata oggi alla presenza del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, con i sindaci degli altri comuni coinvolti: Igor Gabrovec (Duino Aurisina / Devin Nabrezina), Sandy Klun (San Dorligo / Dolina), Monika Hrovatin (Sgonico / Zgonik) e il vicesindaco di Monrupino / Repentabor Marjan Verša. Presenti anche il Presidente dell'Asd SentieroUno e direttore della Corsa della Bora Tommaso de Mottoni e i rappresentanti delle società sportive e associazioni coinvolte.

Le gare

Molte le novità del 2024, tra cui la Terran Trail 38K (ex Ecomarathon), che partirà da piazza Unità a Trieste per raggiungere le vigne e le grotte del Carso. Il centro triestino e la corsa urbana troveranno spazio anche nella S1 Urban Trail 28k, in partenza dal Molo Audace. Torna la non competitiva S1 Family 13k, passeggiata inclusiva per tutta la famiglia, che quest’anno ricalcherà il tratto finale di tutte le corse. Per i non professionisti, un’occasione per assaggiare le emozioni di una competitiva e fare una passeggiata panoramica lungo una strada costiera chiusa al traffico. Non mancherà la corsa “notturna” da Sgonico, la 80k Night Trail che attraverserà l’altipiano carsico sotto un cielo stellato, mentre la 21k partirà da Prosecco e la 57k da Basovizza. Torna per il secondo anno la goliardica Corsa della Birra, quest’anno in orario serale, venerdì 5 gennaio, nel borgo di Portopiccolo illuminato. Le restanti gare, escluso l’Ipertrail a tappe dal 2 al 6 gennaio, si terranno nella sola giornata dell’epifania.

Un’esperienza per tutti, non solo per gli agonisti, un evento che valorizza il Friuli Venezia Giulia e la vicina Slovenia nelle loro mille sfumature, con scorci incredibili lungo vigneti, antichi sentieri dei pescatori, foreste da fiaba, grotte e bunker della Grande Guerra. Un appuntamento annuale che fa vivere l’economia locale in bassa stagione e promuove il territorio anche attraverso il “cibo vero” delle aziende locali, servito nei punti ristoro.

Gli interventi

Così il presidente dell’Asd SentieroUNO Tommaso de Mottoni: “Siamo molto soddisfatti perché abbiamo battuto un record: siamo riusciti ad avere una distanza di punta, la 164k, con quasi una nazione ogni due concorrenti. Un risultato incredibile perché significa che la gara è vista a livello mondiale come un elemento di interesse turistico e di scoperta del territorio. Per tutte le distanze ci sono stati quasi 2100 iscritti per oltre 40 nazioni, un risultato molto buono in un anno come questo in cui si sono viste delle contratture di presenze e due storici eventi di trailrunning in regione hanno dovuto chiudere per mancanza di iscrizioni”.

Il sindaco Roberto Dipiazza ha dichiarato che “La Corsa della Bora è un evento fantastico: un bravo quindi agli organizzatori perché si tratta di una manifestazione molto bella”, che “costituisce una grande vetrina per la Venezia Giulia”. Intervenuto sul tema tramite una nota anche l’Assessore regionale allo Sport Mario Anzil, il quale ha spiegato che la Corsa della Bora “rappresenta il tipico esempio di manifestazione sportiva capace di unire alla competizione agonistica, sia amatoriale che professionistica, un momento di promozione e valorizzazione del nostro territorio grazie alla moltitudine di atleti e appassionati che ogni anno richiama da tutto il mondo in Friuli Venezia Giulia”.

Il sindaco Gabrovec ha ringraziato l’organizzazione “per aver scelto di nuovo Portopiccolo alla conclusione di questa nuova edizione, che sarà ancora più ricca rispetto alle edizioni precedenti. La Corsa della Bora è una grande festa dello sport, quando parlo del mio territorio la cito sempre come la versione “terra” della grande Barcolana”. Così il sindaco Klun: “Sono contento che anche quest’anno la nostra valle faccia parte del percorso. Quest’anno la Comunella di Bagnoli parteciperà nel preparare uno dei più importanti punti di ristoro e i nostri vigili saranno disponibili per seguire la corsa e dare sicurezza nelle nostre strade”.

La sindaca Hrovatin ha poi parlato di “una corsa che richiama sportivi amanti del turismo, ed è bello che arrivino in un periodo post feste, perché si riempiono gli alberghi locali sul territorio. Un territorio che si presta a questo tipo di attività”. Il vicesindaco Verša ha quindi spiegato che “Il nostro Comune è giornalmente frequentato da tanti amatori sportivi e questo evento è una corona su queste attività che a volte non si vedono. E’ bello riuscire, con questa manifestazione, a congiungere i due paesi limitrofi, perché storicamente questa era una comunità unica”.

Giorgio Mior (AICS FVG) ha rilevato che “in ogni edizione ci sono percorsi innovativi con peculiarità non ancora sondate, un valore aggiunto di questa importantissima manifestazione”, specialmente in un periodo segnato dalle “ricadute complicatissime che la riforma dello sport sta portando a questo settore”. Per Ernesto Mari (CONI Trieste), la gara “è la prima manifestazione del 2024 veramente importante e fa conoscere totalmente il bellissimo territorio della nostra provincia”. Massimo Romita, consigliere del Comune di Duino Aurisina e presidente del Gruppo Ermada, ha infine ringraziato l’organizzazione per “un grande progetto per il nostro territorio, che ha superato indenne i due terribili anni di pandemia”. Hanno partecipato alla conferenza stampa anche Andrea Clemente e Adriano Rinaldi del Soccorso Alpino e Speleologico di Trieste. Il CNSAS seguirà la gara con una squadra di medici e infermieri per vigilare sulla sicurezza degli atleti. Tutti i dettagli della Corsa della Bora sul sito www.s1trail.com.