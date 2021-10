Corsa della Bora, verso l'edizione 2022

Al via i primi preparativi de La Corsa della Bora, in programma dal 6 al 9 gennaio 2022. La prima presentazione della prossima edizione si terrà mercoledì 20 ottobre alle 20:30 in modalità telematica, dove gli organizzatori porranno le basi dell'evento più attesto dagli amanti della corsa. "La Corsa della Bora 2021 è stato il primo ed unico grande evento con più di 1000 partecipanti a tenersi a cavallo dell’allerta Covid arancione e rosso - ha dichiarato Tommaso de Mottoni, organizzatore della corsa italiana -. Un’edizione, che nonostante il bruttissimo momento e meteo disastroso, si è rivelata un successo". De Mottoni ha quindi sottolineato che nel 2021 non ci sono stati contagi o ricoveri, ma "sorrisi, gioia e speranza". E con questo spirito si scriverà il nuovo capitolo Corsa della Bora. Maggiori informazioni su www.s1trail.com