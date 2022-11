Corsa della Bora: la rocca di Monrupino illuminata guiderà atleti da tutto il mondo nei Comuni del Carso

I comuni carsici di Monrupino/Repentabor, San Dorligo/Dolina e Sgonico/Zgonik si preparano ad accogliere atleti da oltre 40 paesi del mondo, che avranno come "stella polare" la Rocca di Monrupino. Il primo evento di trail running invernale in Italia si terrà dal 6 all’8 gennaio 2023, e in questa ottava edizione coinvolgerà svariate zone del Fvg, tra montagne, castelli e mare fino alla vicina Slovenia.

Grazie a una stretta collaborazione con il Comune, la parrocchia e il territorio la Rocca di Monrupino/ Repentabor, uno dei luoghi più iconici del Carso, diventerà uno dei punti di ristoro più importanti del percorso della 100 miglia: la notturna S1 Night Trail. Il Comune sarà inoltre attraversato dalla gara più importante: la 164 Km, che porterà alla rocca le eccellenze del podismo internazionale.

“Sono veramente onorata per l'importante evento internazionale podistico – dichiara il Sindaco di Monrupino/Repentabor Tanja Kosmina -, sarà una bella occasione per promuovere e far conoscere il Carso a migliaia di persone che affronteranno un impegnativo trail running di valenza internazionale".

Anche la val Rosandra e il Comune di San Dorligo/Dolina sono sempre più al centro della corsa, infatti gli atleti percorreranno la valle e si ristoreranno al rifugio Premuda nelle distanze “d’eccellenza”, quelle riservate agli atleti più esperti. La Corsa della Bora vuole promuovere questo gioiello naturalistico per ciò che è: una grande risorsa, il polmone verde della città, con monti in riva al mare, accessibile a tutti. Dopo un’edizione segnata dalle restrizioni Covid, concentrata su sentieri selvaggi e da scoprire, quest’anno si guarda a un’edizione a pieno regime, con il Sentiero Uno e la val Rosandra come protagonisti.

“La nostra amministrazione – dichiara il sindaco Sandy Klun - è sempre felice di promuovere il nostro territorio e la Val Rosandra, fiore all’occhiello del nostro comune e della nostra provincia, un piccolo e bellissimo canyon, visitato da escursionisti dalle regioni e dai paesi vicini"

Grande rilevanza avrà anche il Comune di Sgonico/Zgonik, da cui partirà una delle più importanti tra le sette distanze previste: la Night Trail da 80 Km, la gara notturna alla scoperta del monte Lanaro. I concorrenti avranno modo di esplorare in una luce insolita un percorso che non solo riassume le unicità geologiche del Carso ma offre anche un terreno sempre diverso, affacciato sulla città e sul mare con ripide salite, muretti a secco e vicoli dimenticati.

Per la sindaca Monika Hrovatin “una gara di questo spessore è una grande promozione del territorio, con turisti e concorrenti da 42 nazioni. Chi viene da tanto lontano avrà sicuramente il piacere di visitare i luoghi in un periodo dell’anno dove, in genere, non succede molto, così si riempiono i ristoranti e le aziende agricole, e si portano visitatori alle bellezze del nostro territorio, come la Grotta Gigante”.

La Corsa della Bora è organizzata da Asd SentieroUNO e sostenuta dalla Regione Fvg e Promoturismo, Aics, i Comuni di Trieste, Gorizia, Duino Aurisina - Devin Nabre?ina, San Dorligo della Valle – Dolina, Sgonico – Zgonik, Monrupino - Repentabor. Un evento in collaborazione con Coni, Fidal, Trieste Atletica e Wwf.