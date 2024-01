Reclamo alla Corsa della Bora, l'organizzazione: "Il percorso ben segnato"

Riceviamo la segnalazione di una partecipante alla Corsa della Bora e pubblichiamo. Di seguito anche la replica dell'organizzazione

Ieri ho partecipato alla S1 21 km half marathon. Nonostante le condizioni meteo avverse la manifestazione si è tenuta, e ringrazio l'organizzazione per la carica che ci ha dato prima della partenza. A mio malincuore però devo segnalare delle problematiche che abbiamo riscontrato, io ed altri corridori, durante la competizione nell' individuare il giusto percorso e che purtroppo non ci hanno permesso di concludere la gara seguendo la traccia corretta e risultando quindi squalificati.

Questo ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca perché non ci ha dato la possibilità di godere a pieno dei panorami che questa manifestazione ci avrebbe permesso di ammirare durante il percorso (anche perché spesso troppo impegnati a comprendere quale fosse il sentiero da seguire) e neanche la soddisfazione di festeggiare ed essere orgogliosi di un risultato sportivo che si riesce ad ottenere dopo mesi e mesi di allenamenti, impegno e sacrifici (nel mio caso specifico al primo cancelletto di Santa Croce risultavo la prima delle donne della 21km).

Quello che abbiamo potuto constatare parlando con alcuni dell'organizzazione è che ci sono stati parecchi concorrenti della 21km che hanno sbagliato percorso e che sapevano che c'era stato un problema con le bandierine i giorni precedenti la gara; confrontandoci invece con gli altri partecipanti posso confermare che ci siamo sentiti spaesati e lasciati da soli quasi durante tutta la manifestazione perché ai bivi o punti critici in cui ci sono bruschi cambi di percorso non c'era del personale a cui chiedere informazione, o la segnaletica era scarsa o poco visibile soprattutto con le condizioni metereologiche di ieri.

Comprendo che l'organizzazione sia basata sul lavoro di molti volontari, e per questo li ringrazio e riconosco il loro impegno, ma c'è da dire che abbiamo pagato una quota di iscrizione per questa manifestazione e che ci siamo impegnati per rispettare le indicazioni date dall' organizzazione per poterla svolgere nel modo più sicuro possibile, penso sia un nostro diritto poter gareggiare nelle condizioni ottimali di organizzazione per poter seguire il percorso tracciato con semplicità e goderci la competizione fino in fondo. Spero possiate tenere conto di questa mia segnalazione perché purtroppo vi scrivo ancora con il dispiace di non aver potuto vivere l'intera competizione nonostante i mesi di preparazione sulle spalle.

La risposta degli organizzatori

La concorrente non sta descrivendo una scarsa organizzazione bensì la difficoltà di gestire un percorso in natura con il maltempo. E’ normale che sui sentieri ci siano delle curve brusche e una limitata visibilità dovuta alla pioggia, bisogna essere pronti e saper affrontare un percorso in natura, che è diverso da quello su strada. Probabilmente la signora non ha familiarità con i sentieri del Carso ma i nostri percorsi sono ben segnati, infatti la segnalazione non parla di indicazioni mancanti. Lo dimostra il fatto che gli atleti esperti della 82k (quattro volte la distanza della Half Marathon 21k a cui ha partecipato la signora), hanno tagliato il traguardo con il sorriso e non hanno avuto nulla da ridire, pur avendo affrontato lo stesso percorso della 21k nel tratto finale.

Troppo spesso leggiamo di persone soccorse in montagna che non avevano la preparazione e l’equipaggiamento adeguati. Proprio per evitare queste situazioni, considerando il bollettino meteo, abbiamo sconsigliato la partecipazione agli iscritti della non competitiva Family, permettendo loro di recuperare l’anno prossimo. Prendiamo la segnalazione della signora come una riflessione sull’importanza del prendersi le proprie responsabilità e valutare le proprie capacità prima di mettere in difficoltà i volontari della sicurezza, che non possono occuparsi anche della nostra preparazione.