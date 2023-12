Corsa della Bora: ecco come cambia la viabilità

TRIESTE - Il Comune di Trieste informa che, per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica ultra trail/corsa in montagna, fast hiking e ultramaratona denominata “La corsa della Bora 2024” in programma dal 5 al 6 gennaio 2024 in coorganizzazione con l’A.S.D.

SentieroUNO e giunta quest’anno alla sua nona edizione, suddivisa tra “Teran trail” di 38 km con partenza da piazza dell’Unità d’Italia alle ore 9.30 di sabato 6 gennaio 2024 (e arrivo a Porto Piccolo – Sistiana) e “Urban” di 29 km con partenza dal Molo Audace alle ore 10.00 di sabato 6 gennaio 2024 (e arrivo a Porto Piccolo – Sistiana) entrambe lungo il percorso riva Caduti per l’Italianità - riva Tre Novembre - ponte Bianco - “bretella” - largo Città di Santos - corso Cavour (attraversamento) - piazza della Libertà - via Carlo Ghega (attraversamento) - via Benvenuto Cellini (attraversamento) - via Sant’Anastasio - via Udine (attraversamento) - via Ruggero Manna (attraversamento) - via Commerciale (attraversamento) - scalinata a margine della Trenovia Trieste/Opicina - via Giovanni Amendola - via delle Viole - via Commerciale (vari attraversamenti) - via Sottomonte - scala Santa - via Bonomea (attraversamento) - piazzale dell’Obelisco - strada Vicentina “Napoleonica” e via San Nazario dalle ore 18.00 di venerdì 5 gennaio alle ore 13.00 di sabato 6 gennaio 2024 e comunque fino a cessate necessità è prevista l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli laddove non già esistente, in strada Vicentina (località Prosecco-Contovello) nel tratto degli ultimi 30 metri del piazzale adibito a parcheggio - prima dell’inizio della “Napoleonica” (ambo i lati) e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di sabato 6 gennaio 2024 e comunque fino a cessate necessità l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli laddove non già esistente, in località Prosecco - Contovello, nel tratto di 40 metri circa nei pressi dell’intersezione con la S.P. n. 1 - nel piazzale retrostante il monumento ai Partigiani caduti di Prosecco (ambo i lati); dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di sabato 6 gennaio 2024 e comunque fino a cessate necessità l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli (velocipedi compresi) in strada Vicentina “Napoleonica”, nel tratto compreso tra il piazzale antistante l’Obelisco di Opicina e l’abitato di Prosecco.

E’ prevista l’introduzione di una deroga a favore dei mezzi dei frontisti diretti alle proprietà laterali, i quali potranno transitare a passo d’uomo dando la precedenza ai partecipanti/atleti. Dalle ore 10.45 alle ore 11.30 di sabato 6 gennaio 2024 e comunque fino a cessate necessità è prevista inoltre l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in località Prosecco - Contovello, nel tratto di 40 metri circa nei pressi dell’intersezione con la S.P. n. 1 - nel piazzale retrostante il monumento ai Partigiani caduti di Prosecco. E’ prevista l’introduzione di una deroga a quanto indicato al punto precedente a favore dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, delle forze dell’ordine, dei mezzi regolarmente in servizio del Trasporto Pubblico Locale della TPLFVG Scral (già Trieste Trasporti S.p.A.) che potranno transitare e/o fermarsi (nel rispetto degli orari di esercizio) nell’apposita area di sosta in corrispondenza della relativa fermata nonché a favore dei mezzi dei frontisti diretti alle proprietà laterali, i quali potranno transitare a passo d’uomo dando la precedenza ai partecipanti/atleti.

Dalle ore 9.30 alle ore 11.30 di sabato 6 gennaio 2023 e comunque fino a cessate necessità è prevista la sospensione temporanea della circolazione gestita da movieri e/o da forze di Polizia della durata massima di 5 minuti per la corsa “TERAN TRAIL” di 38 Km. con partenza da piazza dell’Unità d’Italia e la corsa “URBAN” di 29 Km. con partenza dal Molo Audace lungo le vie di competenza comunale: riva Caduti per l’Italianità, “bretella” di collegamento tra corso Cavour e largo Città di Santos, corso Cavour, via Carlo Ghega, piazza della Libertà, via Benvenuto Cellini, via Sant’Anastasio, via Udine, via Ruggero Manna, via Commerciale (vari attraversamenti) e via Bonomea nonché all’interno degli abitati di Basovizza, Prosecco - Contovello e di Santa Croce nei tratti intersecano i vari percorsi della manifestazione. E’ prevista l’introduzione di una deroga a favore dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, delle forze dell’ordine nonché di eventuali mezzi autorizzati dagli organizzatori della manifestazione di cui in premessa. Eventuali modifiche o integrazioni alla deroga e al provvedimento indicati o altri provvedimenti necessari legati all’operatività della manifestazione potranno essere disposte dalle forze dell’ordine o dalla Polizia Locale presenti sul posto.