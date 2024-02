Nuove opportunità di formazione per aspiranti Operatori socio-sanitari in Fvg

TRIESTE - Il corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario dell'Enaip rappresenta un'opportunità significativa per chi desidera intraprendere una carriera nel settore socio-sanitario, un ambito che garantisce soddisfazioni professionali e personali, oltre a rispondere a un'esigenza crescente della società. La figura dell'OSS è fondamentale all'interno del panorama assistenziale e sanitario, operando a stretto contatto con le persone in strutture residenziali, semi-residenziali, ospedaliere e domiciliari. La gamma di servizi forniti abbraccia l'assistenza diretta, l'igiene, il sostegno domestico e la gestione di attività sociali, formativi e organizzativi, garantendo un approccio olistico al benessere del destinatario.

Dove e quando

I corsi si terranno presso le sedi Enaip Fvg di Trieste, Gorizia e Cervignano del Friuli. La durata complessiva è di 1.000 ore, di cui 450 sono dedicate allo stage, permettendo così agli studenti di acquisire esperienza pratica sul campo. La certificazione finale corrisponde al livello 3 EQF, garantendo una qualifica professionale riconosciuta in ambito europeo. Le lezioni avranno inizio nell'Aprile 2024, segnando l'apertura verso nuovi orizzonti professionali per i partecipanti.

Come partecipare

Per iscriversi, i candidati dovranno possedere alcuni requisiti fondamentali, come la residenza nella regione, il diploma di terza media, aver compiuto il diciottesimo anno d'età e trovarsi in stato di disoccupazione. Inoltre, per le cittadine e i cittadini stranieri, è necessario dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana (livello B1). La partecipazione ai corsi è completamente gratuita, con un'indennità di frequenza prevista per le ore di stage. Le selezioni per l'ammissione prevederanno una prova scritta seguita da un colloquio individuale, con scadenza iscrizioni fissata entro il 15 Marzo 2024. Uno degli aspetti da non sottovalutare è l'obbligo di frequenza, che sottolinea l'importanza di un impegno costante. Prima dell'avvio dei corsi, sarà necessario sottoporsi a un esame medico che attesti l'idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni previste dall'attività di OSS. Questa iniziativa rappresenta una straordinaria occasione di crescita professionale e personale per entrare in un settore che richiede sempre più figure qualificate e motivate. Per ulteriori dettagli e per scaricare la scheda di iscrizione, è possibile visitare il sito www.enaip.fvg.it.