Innovazione aziendale: al via i 10 corsi dell'Enaip

La parola d'ordine di marzo è innovazione, soprattutto in azienda, tema attuale e importante in quest'epoca di modernizzazione digitale che ha investito e cambiato il mondo del lavoro e le azienda stesse. Punta su questo Enaip Fvg che presenta ben 10 corsi che spaziano dal Team management in smart working alla trasformazione digitale nell’industria 4.0: blockchain e iiot, fino ai Fondamenti diagnostici automotive per l’autofficina 4.0. Con una durata variabile dalle 20 alle 80 ore, i corsi si svolgeranno in modalità Fad (formazione a distanza). I requisiti specifici per la partecipazione dipendono dai corsi.

Si parte oggi, 17 marzo, con il primo corso di Team management in smart working, che si propone di sviluppare le competenze necessarie per poter introdurre nuovi modelli di organizzazione del lavoro, forme di lavoro collaborativo e strumenti di comunicazione che la tecnologia mette a disposizione nella relazione con i clienti.

Dal 22 marzo, invece, prenderà il via il corso di English for logistics and transport.

Ecco, nello specifico, i nuovi titoli in programma:

Team management in smart working online dal 17/03/2021 80 ore gratuito

English for logistics and transport online dal 22/03/2021 64 ore gratuito

PLC per l'Industry 4.0 online dal 31/03/2021 58 ore gratuito

Trasformazione digitale nell’industria 4.0: blockchain e iiot online 36 ore gratuito

Advanced 3D per la conservazione e la riqualificazione del patrimonio storico-architettonico online 80 ore gratuito

BIM per l’approccio smart al processo edilizio online 80 ore

Business analytics con Power BI online 39 ore gratuito

Fondamenti diagnostici automotive per l’autofficina 4.0 online 36 ore gratuito

Lavoro agile: un’occasione per ri-pensare il lavoro? online 20 ore gratuito

Un nuovo metodo educativo terapeutico: la metodologia antroposofica online 80 ore gratuito

