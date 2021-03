Innovazione aziendale all'Enaip: tutti i corsi online gratuiti

Tutti i corsi Enaip Fvg finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia sull'innovazione in azienda. Si parte il 17 marzo con Team management in smart working

La parola d'ordine di marzo è innovazione, soprattutto in azienda, tema attuale e importante in quest'epoca di modernizzazione digitale cha investito e cambiato il mondo del lavoro e le azienda stesse. Punta su questo Enaip Fvg che presenta i corsi finanzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia che spaziano dal Team management in smart working alla trasformazione digitale nell’industria 4.0: blockchain e iiot, fino ai Fondamenti diagnostici automotive per l’autofficina 4.0.

Con una durata variabile dalle 20 alle 80 ore, la partecipazione ai corsi è gratuita e si svolgerà in modalità Fad (formazione a distanza). Non sono richiesti requisiti specifici per la partecipazione: i percorsi di formazioni sono aperti a tutti (giovani, adulti, occupati, disoccupati, inoccupati e inattivi).

Ecco, nello specifico, i nuovi titoli in programma: