Industry 4.0, Made in Italy, Food e Green Economy: al via i nuovi corsi Ifts di Enaip

Sono finalmente online i programmi dei tanto attesi corsi di formazione e istruzione tecnica superiore, meglio conosciuti come IFTS, in partenza all’inizio di Ottobre 2021.

I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) hanno l’obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, finalizzate ad una formazione tecnica e professionale, approfondita e mirata. Sono rivolti a giovani e adulti, occupati e/o in cerca di occupazione, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e/o di formazione professionale.

I percorsi formano tecnici specializzati capaci di presidiare e gestire i processi organizzativi e produttivi d’impresa anche connessi alle innovazioni tecnologiche e all’internalizzazione dei mercati, secondo le priorita? indicate dalla Programmazione economica regionale.

I corsi di FORMAZIONE SUPERIORE organizzati da Enaip Friuli Venezia Giulia hanno una durata di 800 ore di cui 400 ore in aula e 400 ore di apprendimento “in situazione”, ovvero in una simulazione reale di lavoro o in un progetto specifico sviluppato con le aziende coinvolte.

I docenti dei corsi provengono dal mondo del lavoro, sono pertanto degli specialisti con una specifica esperienza pluriennale professionale maturata nel settore. Questo comporta un taglio pratico dei corsi, che prepara velocemente al lavoro, grazie all’esperienza trasmessa dai docenti in aula ed in laboratorio.

Al termine del percorso viene rilasciato l'attestato Qualifica Professionale post-diploma (EQF – 4), valida in tutta Europa ed inoltre si ottengono alcuni crediti formativi universitari (CFU). Ma veniamo ai titoli dei nuovi corsi in partenza ad ottobre:

CHEF A BORDO DELLE NAVI DA CROCIERA

Un corso realizzato in collaborazione con Costa Crociere per inserirsi nel settore della ristorazione nelle diverse aree delle navi da crociera.

SISTEMI DI SICUREZZA AMBIENTALI E QUALITÀ DEI PROCESSI INDUSTRIALI

Per specializzarsi nell’implementazione e nella gestione del sistema qualità e sicurezza ambientale nelle aziende.

MATERIALI E TECNOLOGIE INNOVATIVE NEL SETTORE LEGNO-ARREDO

Per acquisire le competenze in grado di coniugare le caratteristiche della produzione artigianale, tipica del settore legno-arredo, con l’innovazione tecnologica introdotta da Industria 4.0 in un’ottica di eco-design.

ROBOTICA INDUSTRIALE PER L'IMPRESA 4.0

Per formarsi come professionisti in grado di programmare ed utilizzare in maniera autonoma sistemi di automazione industriale ed integrarli con la robotica.

Per informazioni: www.enaip.fvg.it