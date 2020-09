Guida sulla corsia dei bus con l’auto della mamma e la patente sospesa

Ieri mattina la Polizia di Stato ha sanzionato un uomo di 48 anni per una serie di violazioni al codice della strada. Una Volante lo ha notato in via Carducci alla guida dell’autovettura di proprietà della madre lungo la corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici e ai veicoli di emergenza. Una volta fermato, dagli accertamenti effettuati, gli operatori hanno riscontrato a suo carico anche un provvedimento di sospensione della patente da notificare.

