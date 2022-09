Corso di formazione per amministratori di condominio: al via le iscrizioni

L’offerta formativa dei Cat Provinciali di Confcommercio si arricchisce di un nuovo corso Abilitante alla Professione, il corso per Amministratore di condominio.

Il corso và a integrare i già conosciuti corsi di: Somministrazione alimenti e bevande (ex Rec), Agente d'affari in Mediazione immobiliare e Agenti di commercio. Il nuovo corso si svolgerà in modalità “Videoconferenza” (on line), ed è aggiornato alle nuove normative in materia condominiale.

Organizzato da Abiconf - Amministratori Beni Immobili Confcommercio e Terziaria Trieste Srl, in collaborazione con Confcommercio e Terziaria Cat Udine e Confcommercio e Terziaria Pordenone, è indirizzato a tutti coloro che intendono avviare la professione di Amministratore di condominio.

Il corso si rivolge ad aspiranti amministratori di condominio o amministratori di condominio che intendono cogliere al meglio le potenzialità offerte dalla nuova normativa, e rilascia, previo superamento dell’esame orale finale, l’attestato di qualifica professionale valido su tutto il territorio nazionale che permette di entrare subito nel mondo del lavoro.

La partenza è prevista per il 12 settembre 2022. Le lezioni si terranno il lunedì, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 20.30.

Informazioni su:

Confcommercio Trieste sandra.asaro@confcommerciotrieste.it

Confcommercio Udine federica.tosolini@terziariacat.ud.it

Confcommercio Pordenone f.mazzon@terziaria.pn.it