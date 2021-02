Corso gratuito di cyber security nel settore marittimo, al via le iscrizioni

Un corso per aumentare la consapevolezza dei rischi "cyber" degli operatori del settore marittimo, in un contesto che vede un esponenziale aumento dei crimini informatici: in questo consiste il corso specialistico di Cyber security dell'Accademia Nautica dell'Adriatico per operatori del cluster marittimo portuale, presentato oggi, martedì 23 febbraio, davanti alla Capitaneria di Porto. Nella conferenza stampa è stato rilevato che la percezione del rischio da parte degli operatori del settore è attualmente molto bassa anche se la recente trasformazione digitale del settore marittimo ha causato una maggior esposizione ai rischi derivanti dall'uso di reti e sistemi informativi. Oltre a una maggior consapevolezza, il corso vuole anche fornire informazioni sui comportamenti per la mitigazione del rischio stesso, riprendendo le raccomandazioni che già nel 2017 l'Imo ha posto in essere e che recentemente sono entrate in vigore.

Il corso

Il corso, gratuito e interamente finanziato dalle Regione Fvg, è riservato al personale dipendente di compagnie amatoriali e per operatori del cluster marittimo portuale che a vario titolo si interfacciano con sistemi informativi di bordo. Il corso si articola in 45 ore di cui 30 in presenza e 15 online. Indicativamente la fascia d'orario sarà quella pomeridiana - serale, con lezioni di tre ore una o due volte a settimana. Inizierà a metà marzo del 2021. Tra i docenti ci saranno esperti di cyber security in ambito marittimo portuale, esperti di comunicazione digitale, innovazione e digitalizzazione dei processi, esperti in normativa privacy-Gdpr, di maritime cyber risk management in Sms. Per la selezione è necessario inviare il proprio Cv all'indirizzo segreteria@accademianautica.it entro venerdì 12 marzo 2021.

Sono intervenuti alla conferenza stampa Bruno Zvech, Direttore dell'Accademia, Stefano Beduschi (Company Security Officer di Italia Marittima, nonché Presidente dell’Accademia), Ivano Di Santo (Chief Information Officer dell’Autorita di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale) ed il Contrammiraglio Vincenzo Vitale, Direttore Marittimo del Friuli Venezia-Giulia e Comandante del Porto di Trieste.