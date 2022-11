Corso OSS con formazione complementare, ricevute oltre 320 domande

ASUGI informa che oggi, 7 novembre 2022 avrà inizio il percorso OSS complementare. L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina è l'unica azienda nella Regione Friuli Venezia Giulia ad avere attivi tre corsi OSS ossia, due corsi OSS di 1000 ore, ed un corso OSSc.

Le domande presentate per la partecipazione al percorso formativo di operatore socio sanitario in formazione complementare in assistenza sanitaria sono state 323. Si tratta di Operatori Socio Sanitari che operano nelle aziende sanitarie e nelle strutture socio sanitarie del territorio regionale. La commissione ha deciso, considerato il numero elevato di candidati, di fare una preselezione a domande chiuse che si è effettuata per 227 operatori il giorno 20 settembre 2022 presso il Teatro Comunale di Monfalcone. Gli ammessi alla selezione sono stati 144, su 227 candidati presenti. La commissione ha previsto un colloquio che prevedeva una domanda tecnica/assistenziale e una motivazionale; le prove si sono svolte dal 3 al 12 ottobre, in graduatoria sono rimasti così 111 operatori. La graduatoria finale è stata espressa oltre che dalla valutazione del colloquio dal punteggio derivato dagli anni di attività lavorativa.

La classe è composta da 25 allievi che da lunedì 7 novembre 2022 inizieranno l'attività didattica dalle ore 14:00. Il corso prevede 200 ore di teoria e 200 di pratica/tirocinio ospedaliero. Si tratta di una classe composta da operatori provenienti da strutture socio sanitarie convenzionate e private, residenziali e semi residenziali oltre che dalle aziende sanitarie pubbliche. Il profilo dell'Operatore Socio Sanitario complementare prevede maggiori competenze in assistenza sanitaria. Le lezioni si svolgeranno in Area Isontina, presso le sedi di Gorizia e Monfalcone, mentre il prossimo previsto corso regionale si svolgerà invece in Area Giuliana.