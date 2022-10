Pandemonio street parade, in 200 sfilano in centro

TRIESTE - Contro le crociere e l'ovovia, a favore di politiche sulla casa e di inclusione sociale. La Pandemonio street parade ha portato in piazza circa 200 manifestanti. Il corteo, composto per la maggior parte da giovani, è partito verso le 18.45 da piazza Goldoni. Da lì la manifestazione si è snodata lungo via Mazzini, per poi dirigersi verso piazza Libertà. La conclusione del corteo è prevista alle 21, con l'arrivo nei pressi dello stabilimento Ausonia.