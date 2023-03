Non Una di Meno torna in piazza con il corteo transfemminista

TRIESTE - "Ci riprendiamo le strade, le piazze, il tempo, i desideri, contro la violenza maschile sulle donne, contro un sistema economico e sociale che ci sfrutta, contro la repressione, contro il razzismo dello Stato e della società, contro la guerra". Con queste parole Non Una di Meno Trieste annuncia 'Lotto marzo', il corteo "per la lotta transfemminista" nella giornata internazionale dei diritti della donna. La partenza è prevista da foro Ulpiano, mercoledì otto marzo alle 17:30, lungo le vie del centro.

"Scioperiamo dal lavoro riproduttivo - spiega Nudm in una nota -, cioè dal lavoro domestico e dal lavoro di cura, che ci ruba il tempo e ci impone ruoli di genere. Scioperiamo dal lavoro salariato, rifiutiamo la sua precarietà e le sue discriminazioni. Scioperiamo con chi non trova un lavoro e con chi è in ostaggio delle agenzie interinali. Disertiamo tutte le guerre. Disertiamo uno Stato che ogni anno accresce le spese militari mentre svende la sanità pubblica. Disertiamo ogni guerra combattuta sui corpi delle persone. Siamo solidali con i disertori di tutte le guerre. Gridiamo: fuori la guerra dalla storia".

La protesta è rivolta anche "contro la tortura del 41bis, rifiutiamo la repressione e la 'sicurezza' gestita dalle forze dell’ordine, violenta e oppressiva", contro "programmi educativi patriarcali e bigotti" e "per il diritto ad autodeterminarci, cioè a scegliere sui nostri corpi, per liberarci da moralismi e psichiatrizzazioni".

"Scioperiamo - conclude la nota - per le donne uccise e contro la narrazione mediatica che non vuole riconoscere che le morti sono sistemiche e che la loro causa è il patriarcato. Scioperiamo contro la violenza dei tribunali, per cui la colpa è nostra, dei vestiti o del silenzio".