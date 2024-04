La protesta

Sciopero globale per il clima e contro la guerra, le FOTO del corteo

Alcune decine di manifestanti si sono radunati oggi in piazza della Borsa per partecipare al corteo sul clima organizzato da Fridays for Future a Trieste e, in contemporanea, in altre città d’Italia. Hanno partecipato anche Linea d’ombra, Ribellione animale, Fridays for future, Extinction rebellion e altri. Il corteo si è svolto senza incidenti. La fotogallery di Giovanni Aiello