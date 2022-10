Torna alle 15 di oggi, sabato 15 ottobre, il corteo contro la guerra in Ucraina organizzato dal Coordinamento No Green Pass. Di seguito il percorso: Partenza largo Riborgo, corso Italia, piazza Goldoni, via Carducci, via Coroneo, foro Ulpiano, via Fabio Severo, via Ghega, via Roma, via Mazzini. Arrivo in piazza Goldoni.