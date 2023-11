Il corteo contro la violenza sulle donne approda “a sorpresa” in piazza Unità (VIDEO)

Dal consultorio di via San Marco occupato nella serata di ieri fino a una piazza Unità gremita. La tappa finale del corteo organizzato da Non Una di Meno era prevista in piazza Hortis ma visto il gran numero di manifestanti è stata cambiata la destinazione in accordo con la polizia