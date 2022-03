Corteo contro il Green pass, la guerra e la crisi: il percorso

Nel pomeriggio di oggi andrà in scena il corteo contro il Green pass, la guerra e la crisi. I manifestanti partiranno da piazza Volontari giuliani alle ore 16:30 e sfileranno lungo via Giulia, via Battisti, via Palestrina, largo Piave, via Beccaria, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega. La manifestazione si concluderà in piazza Libertà.

A causa del corteo Trieste Trasporti ha annunciato che "sono previsti rallentamenti e disagi su tutta la rete nel pomeriggio" e che "non sarà possibile garantire la regolarità del servizio".