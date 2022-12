Corteo per Julian Assange: ecco il percorso

Partirà alle 16:45 da Largo Barriera il corteo “in difesa del giornalista Julian Assange, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani", organizzato dal Coordinamento No Green Pass di Trieste. Potrebbero verificarsi disagi al traffico nel centro cittadino. La partenza è prevista da largo Barriera Vecchia lungo le seguenti tappe: via Carducci, via Coroneo, foro Ulpiano, via Fabio Severo, via Cicerone, via Giustiniano. Arrivo in piazza Oberdan.