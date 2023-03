Corteo 'Lotto Marzo': il percorso

In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, Non una di meno ha organizzato 'Lotto marzo', il corteo "per la lotta transfemminista". Si parte alle 17:30 da foro Ulpiano con arrivo in piazza della Borsa. Di seguito il percorso: foro Ulpiano, via Giustiniano, piazza Oberdan, via Carducci, piazza Dalmazia, via Ghega, piazza Libertà, corso Cavour, via Milano, via Roma e, infine, piazza della Borsa.