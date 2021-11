Più di un migliaio di manifestanti anti green pass stanno partecipando al corteo di protesta partito da piazzale delle Puglie. Le persone si sono radunate già prima delle 16:30, orario in cui era previsto l'inizio dell'ennesima manifestazione organizzata dal Coordinamento No Green pass.



Il percorso toccherà via Lorenzetti, via Orlandini, via dell'Istria, campo San Giacomo, via dell'Istria, largo Pestalozzi, via Molino a Vento, piazza Garibaldi, via Pascoli, via Conti. L'arrivo è previsto in piazza Perugino. Ancora non è noto il numero esatto di manifestanti.