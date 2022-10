Corteo No Green Pass: in centinaia sfilano contro la guerra

E' partito intorno alle 15:30 da largo Riborgo il corteo contro la guerra in Ucraina. Sono oltre 400 le persone che hanno risposto all'appello del Coordinamento No Green Pass. I manifestanti sfileranno lungo corso Italia, piazza Goldoni, via Carducci, via Coroneo, foro Ulpiano, via Fabio Severo, via Ghega, via Roma, via Mazzini. La manifestazione si concluderà in piazza Goldoni