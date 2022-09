Corteo No Green Pass contro la guerra: ecco il percorso

Questo pomeriggio - mercoledì 21 settembre 2022, indicativamente dalle 17:30 alle 20:30 - ci sarà un corteo in centro, organizzato dal Coordinamento No Green Pass contro la guerra in Ucraina. Di seguito il percorso: Partenza largo Riborgo, corso Italia, via Imbriani, via Carducci, via Coroneo, foro Ulpiano, via Fabio Severo, via Ghega, via Roma, via Mazzini, via S. Spiridione. Arrivo: largo Riborgo.