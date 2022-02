No green pass, in centinaia al corteo non autorizzato: traffico paralizzato

Circa 400 manifestanti, alcuni in maschera, dopo essersi ritrovate questo pomeriggio in largo Barriera, hanno dato vita ad un corteo non autorizzato. Il gruppo, dopo aver cercato di imboccare via Carducci, è stato bloccato dai reparti mobili in tenuta antisommossa all'altezza del Mercato Coperto. Il corteo ha quindi fatto retro marcia e si è diretto verso via Madonnina e successivamente verso San Giusto. "No green pass" e "no alla guerra" sono solo alcuni dei cori scanditi dal popolo No pass.



Ore 18:20 Dopo aver percorso via Madonnina, i manifestanti sono arrivati di fronte alla galleria di piazza Sansovino, dove era presente un altro posto di blocco. Il corteo, scortato dalle forze dell'ordine, si è quindi diretto in via Bramante, per poi proseguire verso via San Michele.

Ore 18:34 Un nuovo blocco delle forze dell'ordine ha impedito al corteo l'accesso in via di Cavana. I No pass stanno proseguendo lungo via Venezian per raggiungere le Rive

18:50 I No Pass, trovando piazza Unità transennata e presidiata dai blindati della Polizia, hanno continuato la loro protesta lungo le Rive, per poi imboccare via Milano. Diversi i disagi al traffico. Una volta arrivati in via Carducci si sono fermati per qualche minuto. La manifestazione è terminata verso le 19:30 in piazza Oberdan davanti alla sede del Consiglio regionale.