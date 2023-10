Corteo No green pass: oltre 200 manifestanti ricordano lo sgombero di due anni fa

TRIESTE - Oltre duecento persone hanno preso parte oggi, 21 ottobre, al corteo organizzato dal Coordinamento No green pass a Trieste per commemorare lo sgombero, effettuato dalla polizia il 18 ottobre 2021, dei manifestanti contrari alla certificazione vaccinale che due anni fa avevano occupato l'area antistante il varco IV del porto di Trieste. Durante la protesta, si sono uditi cori contro l'ex ministro Speranza, il ministro Giorgetti, la premier Giorgia Meloni e Israele. Anche in questa occasione, non sono mancati insulti diretti ai giornalisti quando il corteo è passato davanti alla sede della Rai. Alla manifestazione si sono uniti anche una ventina di migranti. Il corteo si è snodato dal Foro Ulpiano fino a largo Santos, con striscioni contro la guerra e bandiere della pace, della Palestina e del Coordinamento No green pass.