Un altro corteo No Green Pass, stavolta da piazza Libertà

I No Green Pass scenderanno di nuovo in piazza. Non piazza Unità viste le recenti dichiarazioni di Dipiazza e Fedriga: stavolta partirà da piazza Libertà il corteo contro il certificato verde. La manifestazione si terrà sabato 6 novembre alle 14.30. Il Coordinamento No Green Pass, promotore della manifestazione, chiama a raccolta i No Pass di tutto il Fvg nel capoluogo Giuliano, per quella che dovrebbe essere una manifestazione "regionale". Ancora non è noto il percorso.

"Stanno provando di nuovo a delegittimarci - dichiarano gli organizzatori tramite i canali social -: accusano che i nostri cortei, passeggiate all'aperto, sono all'origine del focolai. Additare alle nostre manifestazioni una colpa che ad altri eventi cittadini non viene attribuita ci pare l'ennesima sponda "sanitaria" alla repressione del dissenso!".