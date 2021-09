Corteo “No green pass”: previsti rallentamenti al traffico

La manifestazione inizierà in piazza della Borsa e finirà in via Mercato Vecchio, dopo aver attraversato le principali vie della città

Domani mattina (sabato 25.9.21) possibili rallentamenti al traffico per lo svolgimento del corteo "No green pass", vista anche la grande partecipazione della protesta di lunedì scorso. Alle 10 partenza da largo Riborgo, il corteo proseguirà lungo: corso Italia, piazza Goldoni, via Carducci, via Coroneo, Foro Ulpiano, via F. Severo, piazza Dalmazia, via Ghega, via Roma, via Mazzini, Rive, via Mercato Vecchio. Lo comunica il Comune di Trieste tramite i suoi canali social.