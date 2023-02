Corteo No Green Pass contro Sanremo e la Rai: possibili disagi al traffico

È previsto per oggi, sabato 11 febbraio un corteo indetto dall'ala No Green Pass contro il Festival di Sanremo, dal titolo 'Boicotta Zelensky e Sanremo, basta armi! Spegni la Rai'. Previsti possibili disagi al traffico. La manifestazione partirà alle 18 del pomeriggio da largo Barriera Vecchia e proseguirà lungo via Carducci, via Coroneo, via Cicerone e si concluderà in via Fabio Severo sotto la sede della Rai.