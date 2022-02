Corteo no green pass: al vaglio delle autorità i filmati della manifestazione

Dopo la manifestazione no vax e no green pass non autorizzata di martedì 15 febbraio, le forze dell'ordine stanno esaminando immagini e video della protesta per individuare i responsabili di eventuali irregolarità. La protesta era stata anunciata via social me non era stata chiesta l'autorizzazione alla Prefettura. Alcune centinaia di persone hanno raggiunto piazza Unità, interdetta alle manifestazioni, per poi marciare lungo le vie della città intralciando il traffico.