Corteo "no vax" da Ponterosso a piazza Unità: possibili disagi al traffico

E' stato organizzato per serata di oggi, domenica 24 luglio, un "corteo commemorativo per le migliaia di persone daneggiate dai vaccini anti covid", dalle 19 alle 21.30 circa. Potrebbero verificarsi disagi a traffico. La partenza è prevista in piazza Ponterosso, i manifestanti percorreranno via Roma, piazza della Borsa, via Canalpiccolo e piazza Verdi, con arrivo in piazza Unità d'Italia. Potrebbero verificarsi disagi a traffico.