Corteo per la pace il 2 giugno e raccolta firme contro invio armi in Ucraina

TRIESTE - Si terrà il 2 giugno alle 10:30 il "Corteo per la pace", organizzato dal Coordinamento No green pass e Oltre, che sfilerà da piazza Volontari Giuliani a piazza Sant’Antonio "in opposizione alla cobelligeranza Italiana e Nato verso la guerra in Ucraina". L'evento è stato comunicato ieri in una conferenza stampa promossa dal Comitato referendario cittadino “Italia per la Pace”.

Al termine del corteo il comitato presenterà un referendum e raccoglierà le firme dei cittadini sui seguenti tre quesiti referendari abrogativi: "Contro la fornitura di armi che ci rende complici della guerra in Ucraina. Contro l’esportazione di armi verso Paesi in guerra o che violano gravemente i Diritti umani. Contro l’ingerenza degli operatori privati nella programmazione sanitaria pubblica". Il Comitato referendario cittadino “Italia per la Pace” è composto da Generazioni future, Ripudialaguerra, Tavola per la Pace, Coordinamento No green pass e Oltre, Fronte della Primavera triestina, Alister (associazione per la libertà delle terapie mediche) e Europa Verde federazione di Trieste.